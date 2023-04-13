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بيانات التضخم الأميركية تعزز من بريق الذهب

13
APRIL
2023
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سجلت أسعار الذهب ارتفاعات للجلسة الثالثة على التوالي الخميس، إذ عززت بيانات التضخم الأميركي الذي جاء أقل من المتوقع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل ثم يوقف الزيادات.
 
وقال يب جون رونج محلل السوق في آي.جي "توقعات أن دورة رفع الاحتياطي الفيدرالي ربما تقترب من نهايتها راسخة بفعل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية الأخيرة، بينما يدعم انخفاض عوائد سندات الخزانة وضعف الدولار أسعار الذهب".
 
ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
 
وأضاف يب أن مخاوف الركود "تسمح لأسعار الذهب بالاعتماد على وضعها كملاذ آمن".
 
التغير في الأسعار
 
وبحلول الساعة 0332 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2016.99 دولار للأونصة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2030.70 دولار.
 
 
وصعدت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء بعدما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات لزيادة نسبتها 0.2 بالمئة، بعد صعوده 0.4 بالمئة في فبراير شباط.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.50 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 1015.06 دولار، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1464.16 دولار.
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