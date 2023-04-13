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"أونكتاد" ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي إلى 2.6 بالمئة

13
APRIL
2023
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رفعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي من 2.4 بالمئة إلى 2.6 بالمئة عن العام الجاري.
 
وجاء ذلك في تقرير "التجارة والتنمية" الصادر عن المنظمة الأربعاء.
 
وحذر التقرير أنه "مع التباطؤ الاقتصادي العالمي والاضطراب المالي فإن البلدان النامية ستشهد تحديات قد تستمر لعدة سنوات".
 
وأضاف أن جزءا كبيرا من الاقتصاد العالمي سيشهد نموا أقل من الأداء المسجل قبل وباء كورونا والأزمة المالية العالمية.
 
وذكر أن توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري تراجع من 2.2 بالمئة إلى 2.1 بالمئة، في حين رفع التقرير توقعاته لنمو الاقتصاد التركي من 2.4 بالمئة إلى 2.6 بالمئة.
 
ولفت أن الدول النامية تواجه ديونا متزايدة ونقصا في الدعم الدولي، فضلا عن أن الزيادات في أسعار الفائدة ستكلفها أكثر من 800 مليار دولار.
 
وفي فبراير الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد تركيا نما 5.6 بالمئة في 2022 متجاوزا التوقعات، فيما تباطؤ النمو إلى 3.5 بالمئة في الربع الرابع مع استمرار تأثير تراجع الطلب.
 
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع نما 0.9 بالمئة عن الربع السابق له.
 
 
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