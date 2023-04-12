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يلين تتوقع تقدما في ملف إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة

12
APRIL
2023
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أعربت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن الأمل في أن ترى تقدما في ملف إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة خلال الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك وفقا لخطابها في مؤتمر صحفي الثلاثاء.
 
وقالت يلين إن "هناك مجالا كبيرا لتحسين عملية إعادة هيكلة الديون الدولية".
 
وأضافت: "هذا الأسبوع سيجتمع وزراء الدول الدائنة والمدينة حول طاولة مستديرة للبحث في ملف الديون السيادية في العالم. أتوقع محادثة متينة حول تحسين الإطار المشترك للبلدان الفقيرة وعلى نطاق أوسع عملية اعادة هيكلة الديون".
 
وأشارت في كلمتها إلى أن "أكثر من نصف البلدان المنخفضة الدخل لها سقف ديون مرتفع جدا أو على وشك أن تصبح كذلك".
 
وبين الدائنين الرئيسيين الصين المتهمة بعدم الرغبة في إعادة هيكلة هذه الديون.
 
وقالت وزيرة الخزانة الأسبوع الماضي في مقابلة مع وكالة فرانس برس "لقد رأينا بعض المبادرات من قبل الصين تتعلق بالمشاركة في إعادة هيكلة ديون سريلانكا، وهي بادرة أمل".
 
واضافت "لدينا مباحثات تقنية شاركت فيها بكين"، مؤكدة أن الدول تواصل "الضغط على الصين لاحراز تقدم".
 
كما أشارت يلين إلى أن عملية إصلاح البنك الدولي التي أطلقت أكتوبر الماضي بدفع من دول عدة منها الولايات المتحدة، من شأنها أن تسمح بإقراض 50 مليار دولار إضافية على عشر سنوات للدول المحتاجة.
 
وتنعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع في واشنطن.
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