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ماسك يدمج تويتر مع شركة حديثة.. ويتحول إلى "إكس كورب"

12
APRIL
2023
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قالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إن تويتر لم يعد شركة مستقلة، بعد الاندماج مع شركة حديثة تدعى إكس كورب "X Corp"، الأمر الذي أثار تكهنات حول خطط إيلون ماسك المستقبلية.
 
أوضح المصدر أن "تويتر لم يعد موجودا بعد اندماجه مع شركة X Corp، وذلك وفقا لوثيقة صادرة بتاريخ 4 أبريل وقدمت إلى محكمة كاليفورنيا".
 
 ليس من الواضح بعد ما يعنيه هذا التغيير بالنسبة إلى "Twitter"، الذي شهد مجموعة من التغييرات، منذ أن اشتراه الملياردير الأميركي ماسك مقابل 44 مليار دولار العام الماضي.
 
 سبق لثاني أغنى رجل في العالم أن أعلن عن رغبته في جعل "X" مشابها لتطبيق "WeChat" الصيني، وهو تطبيق شهير تملكه شركة "Tencent Holdings".
 
 يستخدم "وي شات" في كل شيء تقريبا، بدءا من المدفوعات وحجز تذاكر الأحداث إلى تبادل الرسائل.
 
 يمتلك ماسك أيضا النطاق "X.com"، وهو اسم شركة مدفوعات عبر الإنترنت اندمجت في النهاية مع "PayPal".
جدل ماسك
 
 يوم أمس الإثنين، أثار إيلون ماسك تكهنات أخرى، بعدما نشر على حسابه صورة اللافتة الخاصة باسم تويتر، الموضوعة خارجة مقر الشركة في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.
 
 بدت الصورة غامضة، خاصة وأنه تم طلاء حرف "W" في كلمة "Twitter".
 
 قبلها، غيّر الملياردير الأميركي لفترة وجيزة شعار " تويتر" في العالم الافتراضي من العصفور إلى الكلب.
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