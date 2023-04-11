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للمرة الأولى منذ 10 أشهر... إرتفاعٌ ملحوظ لـ"البيتكوين"

11
APRIL
2023
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توقف الدولار لالتقاط الأنفاس، اليوم الثلاثاء، بعدما سجل أفضل أداء له هذا الشهر أمام نظرائه الرئيسيين إذ عززت قوة سوق العمل الأميركية التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ولامست عملة بيتكوين المشفرة مستوى 30 ألف دولار لفترة وجيزة للمرة الأولى منذ حزيران.

وتمكن الين، الذي يتأثر بحركة عائدات السندات الأميركية طويلة الأجل، من تعويض بعض خسائره التي بلغت أكثر من 1% أمس الاثنين مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات في التعاملات ببورصة طوكيو بعد صعود حاد على مدى يومين. 

وتعرضت العملة اليابانية لضغوط إضافية الليلة الماضية بعدما تعهد محافظ بنك اليابان المركزي الجديد بالاستمرار في سياسة التحفيز شديدة التيسير في المرحلة الحالية.

ولامست عملة بيتكوين أعلى مستوى في 10 أشهر عند 30 ألف دولار في مستهل تعاملات اليوم قبل أن تنخفض في أحدث معاملة إلى 29 ألفا و787 دولارا، بعدما تحررت من نطاق تداولها في الآونة الأخيرة أمس الاثنين.

وظلت العملة الرقمية حبيسة نطاق 26 ألفاً و500 دولار إلى 29 ألفا و400 دولار على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية من بينها الين، 0.06% في التعاملات الآسيوية المبكرة بعدما ارتفع 0.39% في أولى جلسات الأسبوع.

وانخفض الدولار 0.16% إلى 133.39 ين بعدما قفز 1.1% الليلة الماضية.

ويتوقع المتعاملون الآن بنسبة 74% أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى يوم الثالث من أيار بعدما أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة العظيمة استمرار أرباب العمل الأميركيين في التوظيف بوتيرة قوية في آذار، وهو ما دفع معدل البطالة للانخفاض.

وارتفع اليورو 0.14% إلى 1.08745 دولار بعدما تراجع 0.34% أمس. وزاد الإسترليني 0.11% إلى 1.2397 دولار بعدما انخفض 0.23% الجلسة الماضية.

وصعد الدولار الأسترالي 0.12% إلى 0.6650 دولار مستردا بعض خسائره التي بلغت 0.48% في الجلسة الماضية.

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