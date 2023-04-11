living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

متوسط الأجر الشهري في اليابان يصل لأعلى مستوى على الإطلاق

11
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ارتفع متوسط الأجور الشهرية للعاملين بدوام كامل في اليابان إلى 2360 دولارًا، بزيادة سنوية 1.4% خلال عام 2022.
 
ووفقًا لمسح أجرته الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان، فإن هذا المستوى يعتبر الأعلى منذ بدء جمع البيانات في عام 1976.
 
وأظهرت بيانات الوزارة أن متوسط أجر الرجال زاد بنسبة 1.4% إلى 2560 دولار خلال العام الماضي، فيما ارتفع متوسط أجر السيدات بنسبة 2.1% إلى 1938 دولار، ليشكل ذلك العام الثاني على التوالي الذي تشهد فيه اليابانيات نموًا أكبر لأجورهم مقارنة بالرجال، لكن رغم انكماش فجوة الأجور بينهم إلى أقل مستوى لها على الإطلاق، ظلت أجور اليابانيات تعادل نحو 75% فقط من أجور الرجال في المتوسط.
 
أخبار ذات صلة
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا
 اقتصاد
الترقب لأول مؤتمر لمحافظ بنك اليابان يخيم على بورصة طوكيو
وأشارت الوزارة إلى أن أجور اليابانيين من الجنسين، تميل إلى الارتفاع مع التقدم في العمر، وتبلغ أعلى مستوى ممكن لها عند المرحلة بين 55 و59 عامًا للموظف.
 
بيانات وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أظهرت أيضا ارتفع متوسط الأجور على أساس سنوي بنسبة 2.5٪ ليصل إلى 2605 دولار للموظفين في الشركات الكبيرة، و1.1٪ إلى 2266 دولار في الشركات المتوسطة الحجم، و1.6٪ إلى 2128 دولار في الشركات الصغيرة.
 
كما شهدت طوكيو أعلى متوسط للأجور الشهرية عند 2809 دولار، تليها كاناغاوا عند 2510 دولار وأوساكا عند 2475 دولار، ليبلغ أدنى متوسط للأجور الشهرية عند 1852 دولار في محافظة أوموري.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   