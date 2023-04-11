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خبر جيد من "سامسونغ" ينعش أسهم شركات الرقائق الإلكترونية

11
APRIL
2023
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أدى تعهد شركة سامسونغ للإلكترونيات بخفض إنتاج "شرائح الذاكرة" إلى رفع أسهم الشركات المصنعة المنافسة، إذا أن هذه الخطوة من شأنها أن تخفف من تخمة المعروض التي تسببت في تراجع الأسعار بهذه الصناعة المهمة.
 
قالت "سامسونغ"، الجمعة، إنها ستخفض الإنتاج إلى مستوى معين بعد أن أعلنت عن أقل ربح لها منذ أكثر من عقد.
 
وارتفعت أسهم شركة "تشيب ميكرون تكنولوجي" حوالي 7 بالمئة يوم الاثنين في نيويورك، كما صعدت أسهم "ويسترن ديجيتال كورب" ما يقرب من 8 بالمئة.
 
وأدى تراجع الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية بعد وباء كورونا، إلى جانب الصدمات الاقتصادية الأوسع مثل ارتفاع التضخم إلى الضغط على منتجي الرقائق الإلكترونية.
 
قاومت سامسونغ الكورية خفض الإنتاج على الرغم من انكماش الطلب من أجل الحصول على حصة أكبر من السوق على حساب المنافسين وخاصة "ميكرون".
 
وعقب قرار سامسونغ، فإن من المتوقع تباطؤ معدل انخفاض أسعار الـ DRAMs - وهي نوع من الذاكرة المستخدمة لمعالجة البيانات - إلى 10 بالمئة فقط خلال الربع الحالي، بعد أن انخفضت بنسبة 20 بالمئة في الثلاثة أشهر السابقة، وانخفض بأكثر من 30 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.
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