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تركيا تجني نحو 9 مليارات دولار من صادرات قطاع الزراعة

10
APRIL
2023
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حققت صادرات قطاع الزراعة في تركيا خلال الربع الأول من العام الجاري، رقما قياسيا ببلوغها 8 مليارات و626 مليون دولار.
 
وبحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، فإن صادرات قطاع الزراعة ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 4.5 بالمئة.
 
وأوضحت المعطيات أن حصة قطاع الزراعة في عموم الصادرات التركية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بلغت 14 بالمئة.
 
يذكر أن إجمالي صادرات تركيا في الربع الأول من العام الجاري، بلغت 61 مليار و587 مليون دولار، بزيادة 2.5 بالمئة مع صادرات الفترة نفسها من العام المنصرم.
 
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن مطلع العام الجاري أن صادرات بلاده ارتفعت 12.9 بالمئة إلى 254.2 مليار دولار العام الماضي، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق.
 
وقال أردوغان في مؤتمر إن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي زادت 12 بالمئة في 2022، مضيفا أن تركيا تعمل على هدف أن تصبح واحدة من أكبر عشرة مصدرين في العالم.
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