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السيسي يجري اتصالات بعدد من المسؤولين في الإمارات

5
APRIL
2023
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تلقت القيادات الجديدة في الإمارات يوم الثلاثاء، اتصالات هاتفية متفرقة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
 
السيسي يجري اتصالات بعدد من المسؤولين في الإماراتالأمير محمد بن سلمان يجري اتصالات هاتفية عديدة بالقيادات الإماراتية المعينة مؤخرا
وحسب "وام"، تلقى كل من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي اليوم (الثلاثاء)، اتصالات هاتفية من فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة قدم خلالها التهاني إلى سموهم بمناسبة تعييناتهم ومهامهم القيادية الجديدة.
 
وخلال الاتصالات، أعرب السيسي عن تمنياته للقيادات بالتوفيق والسداد في تأدية المسؤوليات الجديدة الموكلة إليهم لمواصلة خدمة وطنهم وتعزيز مسيرته الحضارية والإسهام في تحقيق تطلعات شعبهم إلى التنمية ومزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وفق "وام".
 
من جهته، أعرب كل من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئتهم وتقديرهم لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات تعبر عن العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، متمنين لمصر الشقيقة دوام الرفعة والازدهار.
روسيا اليوم
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