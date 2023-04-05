فرص العمل المتاحة في أميركا تتراجع لأدنى مستوى في 21 شهرا

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تراجعت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة لأدنى مستوياتها منذ مايو 2021، فيما يعكس تباطؤا ملحوظاً في سوق العمل.

فقد انخفض عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة في فبراير إلى 9.93 مليون فرصة، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء عن مكتب إحصاءات العمل.

وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل، أن عدد فرص العمل المتاحة بلغ 9.931 مليون فرصة في شهر فبراير الماضي، وهذا أقل من المعدل التنازلي البالغ 10.56 مليون الذي تم تسجيله في شهر يناير، وكان الاقتصاديون يتوقعون تسجيل 10.5 مليون وظيفة متاحة.

وسجلت عمليات التعيين تراجعًا إلى 6.16 مليون عملية في فبراير الماضي، مقابل 6.33 مليون عملية في يناير، كما هبطت حالات مغادرة العمل إلى 5.82 مليون حالة من 5.9 مليون حالة.

كما زادت حالات الاستقالة إلى 4 ملايين من 3.9 مليون.

ومع الانخفاض الأخير في المراكز المفتوحة، يظهر سوق العمل الآن مزيدًا من الركود، ما يعزز من توقعات الأسواق بقرب إنهاء الفدرالي الأميركي لمسار تشديد السياسة النقدية.