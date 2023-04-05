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النفط يرتفع بفعل انخفاض مخزونات الخام الأميركية

5
APRIL
2023
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء بفعل انخفاض مخزونات الخام الأميركية وأحدث خفض في أهداف الإنتاج الخاصة بتحالف أوبك+.
 
زادت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا إلى 85.41 دولار للبرميل الساعة 0535 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42 سنتا إلى 81.13 دولار للبرميل، بحسب أرقام "رويترز".
 
وتلقت الأسعار دعما بعد أن أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي الثلاثاء انخفاض مخزونات الخام الأميركية بنحو 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مارس.
 
وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 4 ملايين برميل، فيما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.7 مليون برميل، بحسب معهد البترول الأميركي.
 
ومن المقرر صدور تقرير المخزونات الرسمي لإدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، الساعة 1430 بتوقيت غرينتش الأربعاء.
 
كما ساعدت الأهداف الأخيرة التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك +، على رفع أسعار النفط.
 
وستزيد خطة أوبك+ الحجم الإجمالي للتخفيضات إلى 3.66 مليون برميل يوميا، بما في ذلك خفض مليوني برميل في أكتوبر الماضي، بما يعادل 3.7 بالمئة تقريبا من الطلب العالمي.
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