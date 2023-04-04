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الهند من مستورد إلى مصدر للأسلحة في السنوات 6 الماضية

4
APRIL
2023
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قالت وزارة الدفاع الهندية إن الهند خفضت وارداتها من الأسلحة وزادت صادراتها بأكثر من ثمانية أضعاف في السنوات الست الماضية.
 
الهند من مستورد إلى مصدر للأسلحة في السنوات 6 الماضيةالهند تعتمد المكونات المحلية في صناعة سفنها الحربية الجديدة
وجاء في بيان الوزارة: "لقد ساعدت مبادرة الهند ذات الاكتفاء الذاتي من خلال تشجيع التصميم المحلي وتطوير وإنتاج المعدات الدفاعية في البلاد، وبالتالي تقليل الاعتماد على الواردات على المدى الطويل. وانخفض الإنفاق على مشتريات الدفاع من المصادر الأجنبية من 46٪ من إجمالي الإنفاق في 2018-2019 إلى 36.7٪ في ديسمبر 2022".
 
ونمت صادرات الدفاع الهندية بأكثر من ثمانية أضعاف منذ 2016-2017. "في 2016-2017، بلغت قيمة الصادرات الدفاعية 15.2 مليار روبية (184.7 مليون دولار)، والتي ارتفعت إلى 138 مليار روبية (1.67 مليار دولار) اليوم".
 
وأعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن برنامج الهند الاكتفاء الذاتي في مايو 2020. والهدف من الحملة هو جعل الهند معتمدة على نفسها في القطاعات الرئيسية للاقتصاد وزيادة المرونة في مواجهة الصدمات الجيواقتصادية المستقبلية.
روسيا اليوم
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