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العراق.. اتفاق مبدئي لاستئناف تصدير نفط كردستان هذا الأسبوع

3
APRIL
2023
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قال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، الأحد، إن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم المتمتع بحكم شبه ذاتي بشمال البلاد توصلتا إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط من الشمال هذا الأسبوع.
 
وقال لوك غفوري، رئيس شؤون الإعلام الخارجي في حكومة إقليم كردستان، في تغريدة على "تويتر": "بعد عدة اجتماعات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط عبر جيهان هذا الأسبوع".
 
وأضاف: "سيظل هذا الاتفاق ساريا إلى أن يصادق البرلمان العراقي على مشروع قانون النفط والغاز".
 
وكانت تركيا أغلقت خط أنابيب يمتد من شمال العراق إلى ميناء جيهان قبل حوالي أسبوع بعد فوز بغداد بقضية تحكيم دولي ضد تركيا، وبما يمنع حكومة إقليم كردستان من تصدير النفط دون الحصول على موافقة الحكومة الاتحادية.
 
ولا تمثل الكميات التي كانت تتدفق عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، وهي حوالي 450 ألف برميل يوميا، سوى 0.5 في المئة تقريبا من إمدادات النفط العالمية، لكن التوقف الذي أجبر شركات النفط العاملة في المنطقة على وقف الإنتاج أو نقله إلى صهاريج تخزين سريعة الملء، ساهم الأسبوع الماضي في رفع أسعار النفط إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل.
 
ولا يزال استئناف ضخ النفط من كردستان العراق عبر خط الأنابيب بانتظار موافقة من تركيا.
 
وقال مسؤول في حكومة إقليم كردستان لوكالة رويترز اليوم الأحد"بغداد سترسل طلبا لاستئناف تدفقات النفط إلى أنقرة".
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