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المنتجون الرئيسيون في أوبك+ يعلنون عن خفض طوعي لإنتاج النفط

3
APRIL
2023
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أعلنت عدة دول مصدرة للنفط ضمن تحالف "أوبك+"، بما في ذلك السعودية والإمارات، عن خفض طوعي لإنتاج النفط، اعتبارا من مايو المقبل وحتى نهاية 2023، في خطوة تهدف إلى "تحقيق التوزان في سوق النفط".
 
السعودية
 
قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إن المملكة ستنفذ تخفيضا طوعيا في إنتاجها من البترول الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا، بداية من مايو وحتى نهاية 2023.
 
وأضاف أن هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول.
 
وأكد المصدر أن هذه الخطوة تمت "بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها".
 
وأوضح أن هذا التخفيض الطوعي للإنتاج يُضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، الذي عقد في 5 أكتوبر 2022.
الإمارات
 
قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، إن دولة الإمارات ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري 2023 وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".
 
وأضاف في تصريح له، نقلته وكالة أنباء الإمارات، إن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس الذي عقد في 5 أكتوبر 2022.
 
 روسيا
 
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الأحد إن روسيا ستمدد خفض إنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام، وذلك من متوسط مستوى الإنتاج وفقا لتقييمات مصادر ثانوية لشهر فبراير.
 
ويعني ذلك أن روسيا مددت الآن خفض إنتاجها من النفط للمرة الثانية بعد التمديد الأول الذي أعلنه نوفاك في فبراير والذي كان سيمتد إلي يونيو فقط.
 
وقال نوفاك إن تخفيض إنتاج روسيا النفطي يأتي احترازا من المزيد من تقلبات أسواق النفط.
 
العراق
 
قالت وزارة النفط العراقية، الأحد، إن العراق سيخفض إنتاجه النفطي طواعية بواقع 211 ألف برميل يوميا من مايو وحتى نهاية 2023.
الكويت
 
أعلنت الكويت أنها ستخفض إنتاجها النفطي طواعية 128 ألف برميل يوميا من مايو وحتى نهاية 2023.
عمان
 
قالت وزارة الطاقة في سلطنة عُمان على تويتر، الأحد، إن السلطنة ستخفض إنتاجها النفطي طواعية بواقع 40 ألف برميل يوميا بدءا من مايو وحتى نهاية عام 2023.
الجزائر 
 
 قالت وزارة الطاقة الجزائرية اليوم الأحد إنها ستخفض طوعا إنتاجها النفطي بواقع 48 ألف برميل يوميا من مايو وحتى نهاية 2023، وفقا لوسائل إعلام رسمية.
كازاخستان
 
 أعلنت كازاخستان عن خفض طوعي لإنتاج النفطي بواقع 78 ألف برميل يوميا.
 
وكانت أوبك+ قررت في أكتوبر الماضي خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا، وكانت التوقعات تشير إلى أن التحالف سيحافظ على هذا المستوى في اجتماعه المقرر غدا.
 
وانخفضت أسعار النفط في مارس الماضي إلى أدنى مستوى لها في نحو 15 شهرا بسبب الاضطرابات في القطاع المصرفي، ورغم أن الأسعار تعافت نسبيا في الأسبوع الماضي، إلا أن خام برنت لا يزال أدنى من مستوى 80 دولارا للبرميل.
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