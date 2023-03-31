ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

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ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، ولم تظهر أي مؤشرات حتى الآن على أن تشديد شروط الائتمان كان له تأثير كبير على سوق العمل، والذي ما زال يعاني من أزمة.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى زادت سبعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 198 ألفا للأسبوع المنتهي في 25 مارس.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 196 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

وظلت الطلبات منخفضة للغاية وتتحرك في نطاق ضيق على الرغم من تسريح موظفين من شركات التكنولوجيا.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية اليوم، تباطأ معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بالربع الأخير من العام الماضي إلى 2.6 بالمئة وهو ما يقل قليلا عن التوقعات البالغة 2.7 بالمئة، كما أنها أقل من نسبة النمو في الربع الثالث البالغة 3.2 بالمئة.