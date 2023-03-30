فاو: السودان يحتاج لاستيراد 3.5 مليون طن من القمح في 2023

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يحتاج السودان إلى استيراد 3.5 مليون طن من القمح هذا العام بسبب توقعات بانخفاض محصوله المحلي 30 بالمئة بعد تحول المزارعين إلى زراعة محاصيل أخرى غير القمح، بحسب ما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الأربعاء.

وقال بعض المزارعين لوكالة رويترز إن الحكومة لم تلتزم بالشروط التي قطعتها على نفسها عند شراء القمح منهم العام الماضي، مما أدى إلى تخوفهم من زراعة القمح هذا العام أو عدم امتلاكهم المال اللازم لزراعته.

وتوقعت الفاو في بيان تعافي إنتاج السودان من الذرة الرفيعة، وهي غذاء أساسي في البلاد، ومن الذرة البيضاء بفضل الأمطار الغزيرة.

وأضافت أن واردات السودان المتوقعة من القمح ستشكل تقريبا كل متطلبات البلاد من الحبوب المستوردة البالغة 3.6 مليون طن.

وأضاف البيان "سيكون لهذا تأثير كبير على الأمن الغذائي لملايين السودانيين مع استمرار ارتفاع أسعار القمح العالمية وضعف العملة المحلية للبلاد".

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن السودان استورد 2.7 مليون طن من القمح والطحين العام الماضي بتكلفة 1.06 مليار دولار، وتصدرت روسيا وأستراليا ورومانيا قائمة البلدان المصدرة.

وحذرت وكالات الإغاثة من ارتفاع مستويات الجوع في السودان، حيث عاني أكثر من ثلث السكان من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد العام الماضي.

ونقل البيان عن ممثل الفاو في السودان آدم ياو قوله "تواجه المجتمعات مستويات مختلفة من نقاط الضعف مدفوعة بالارتفاع الشديد في أسعار المحاصيل الأساسية والآثار المشتركة للانكماش الاقتصادي وارتفاع التضخم والمخاطر الناجمة عن (تغير) المناخ والصراعات".