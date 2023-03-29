سيارات إيرانية في الطرق الروسية

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أعلن رئيس شركة السيارات "بست موتورز" ألكسندر ستيبانوف، أن شركة صناعة السيارات الإيرانية "سايبا" ستطلق مبيعات سياراتها في روسيا في الأول من يونيو المقبل.

وستقوم ثاني أكبر شركة منتجة للسيارات في إيران من حيث الحجم بتسليم ما مجموعه 45000 سيارة إلى السوق الروسية على مدى ثلاث سنوات بموجب عقد تصدير بقيمة 450 مليون دولار.

وصرح ستيبانوف للصحفيين بأن الدفعة الأولى المؤلفة من 1000 سيارة من طراز Quik وSaina وShahin ستصل إلى روسيا بحلول الصيف.

وأضاف المسؤول قائلا إن شركة "بست موتورز" تخطط لبيع ما لا يقل عن 10000 سيارة في العام الأول من التعاون وفتح ما يصل إلى 120 مركزا في مناطق مختلفة من روسيا.

كذلك أشار ستيبانوف إلى إن شركة "بست موتورز" تجري محادثات مع الشركة المصنعة الإيرانية بشأن توطين الإنتاج في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وعن سعر السيارات الإيرانية، أفاد ستيبانوف بأن أسعار السيارات الإيرانية ستتراوح بين مليون روبل (13 ألف دولار) و1.7 مليون روبل (22 ألف دولار) ويعتمد ذلك على مواصفات السيارة.

في وقت سابق من فبراير الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الإيرانية "سايبا"، محمد علي التيموري، إن "مجموعة (سايبا) مستعدة لإرسال فريقها الهندسي والفني إلى روسيا لتحديث خطوط الإنتاج الخاصة بها وجعل الإنتاج ممكنا".

وتتطلع كبرى شركات صناعة السيارات في الشرق الأوسط إلى السوق الروسية بعد خروج العلامات التجارية الغربية، ونقلت وسائل إعلام عن رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية علي رضا بيمان باك قوله "حجم مبيعات قطاع السيارات في روسيا يزيد عن 20 مليار دولار ويمكننا الحصول على حصة جيدة في السوق هذه بعد مغادرة الشركاء الرئيسيين بسبب العقوبات".

وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارة التجارة الإيرانية أن "سايبا" إلى جانب شركة تصنيع سيارات رئيسية أخرى مثل "خودرو" تخضعان لشهادة في روسيا لتسليم السيارات في المستقبل.