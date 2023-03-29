مداهمة 5 بنوك في فرنسا بتهمة "الاحتيال الضريبي"

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أفاد مكتب المدعي المالي في فرنسا، يوم الثلاثاء، إن محققين فرنسيين داهموا خمسة بنوك، في إطار تحقيق في احتيال ضريبي واسع.

ما القصة؟

قال المكتب في بيان إن نحو 150 محققا من وزارة المال الفرنسية و16 قاضيا فرنسيا وستة مدعين ألمان أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد عن 100 مليار يورو.

أورد البيان أن المداهمات تأتي في أعقاب خمسة تحقيقات أولية فُتحت في ديسمبر 2021 بشأنتبييض الأموال والاحتيال الضريبي المشدد في توزيع الأرباح.

ما هي البنوك المستهدفة؟

ذكرت صحيفة لوموند أن المصارف المستهدفة هي "سوسييته جنرال" و "بي إن بي باريبا" ، و"إكسان"، وناتيكسيس ، وإتش إس بي سي.

140 مليار يورو

في عام 2018، نشرت مجموعة من المواقع الإخبارية الأوروبية تحقيقًا في الاحتيال الضريبي أطلق عليه اسم "CumEx-Files".

قالت المجموعة الإعلامية في عام 2021 إنه يُشتبه في أن قيمة المبالغ وصلت إلى 140 مليار يورو (151 مليار دولار) على مدى 20 عامًا.