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في أولى تداولاتها.. قفزة بـ 150 بالمئة لأسهم "بريسايت"

28
MARCH
2023
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ارتفع سهم بريسايت إيه آي هولدينغ بي إل سي بنسبة قاربت 145% في أولى جلسات تداوله بعد إدراجه بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تعاملات الاثنين.
 
وبحلول الساعة 12.47 ظهرا بتوقيت إمارة أبوظبي، صعد السهم إلى 3.28 درهم بعد أن سجل مستويات أعلى سعر عند إلى 3.7 درهم، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 1.34 درهم.
 
وتصدرت الشركة حجم التداولات في سوق أبوظبي بحوالي 48 مليون سهم، بقيمة قاربت 158 مليون درهم.
 
يذكر أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تبلغ حوالي 7.5 مليار درهم، بناء على سعر طرحها النهائي الذي تم تحديده عند 1.34 درهم للسهم.
 
يشار إلى أنه تم ضم أسهم شركة بريسايت، المتخصصة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، إلى قطاع التكنولوجيا، تحت الرمز PRESIGHT.
 
وكان الاكتتاب في أسهم الشركة قد بدأ يوم 13 مارس 2023، من خلال طرح 1359.7 مليون سهم من أسهمها عن طريق زيادة رأس مالها، ما يمثل 32 بالمئة من رأس المال قبل الطرح و24.24 بالمئة كما في تاريخ الإدراج، وقد انتهى الاكتتاب لشريحتي المستثمرين العاديين والمستمرين المحترفين بتاريخ 17 مارس 2023.
 
وتمت تغطية الاكتتاب بنحو 136 مرة لجميع الشرائح مجتمعة، باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل في العالمية القابضة، ليبلغ إجمالي طلبات الشراء 94.9 مليار درهم (25.8 مليار دولار).
 
وشهد الطرح العام الأولي، الذي جمع عائدات إجمالية بلغت حوالي 496 مليون دولار (1.822 مليار درهم)، مستويات طلب استثنائية من قبل المستثمرين العاديين والمحترفين.
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