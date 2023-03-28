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"فيرست سيتيزنز" يستحوذ على ودائع "SVB" وقروضه

28
MARCH
2023
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يعتزم بنك "فيرست سيتيزنز" الأميركي شراء "كل الودائع والقروض" لمصرف "سيليكون فالي بنك" (إس في بي) الذي أشهر إفلاسه مطلع مارس الجاري، بحسب ما أعلنت المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع (FDIC).
 
وأوضحت المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع أن الصفقة تتضمّن شراء 72 مليار دولار من أصول "إس في بي"، مضيفة أن "كل فروع SVB البالغ عددها 17، ستفتح باسم First Citizens Bank".
 
والآن، ستدار كل قروض هذا الكيان وودائعه من قبل "فيرست سيتيزنز"، فيما ستبقى حوالى 90 مليار دولار من الأوراق المالية والأصول الأخرى تحت إدارة المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع.
 
وستحصل شركة "فيرست سيتيزن" على جميع ودائع وقروض بنك سيليكون فالي من المؤسسة الفيدرالية. وتبلغ ودائع "إس في بي" حوالي 119 مليار دولار و167 مليار دولار أصولا اعتبارا من 10 مارس الجاري.
 
وقدرت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية تكلفة فشل "سيليكون فالي" في صندوق تأمين الودائع بحوالي 20 مليار دولار.
 
وحصلت مؤسسة التأمين الفيدرالية حصلت على حقوق في أسهم فيرست سيتيزن بقيمة محتملة تصل إلى 500 مليون دولار كجزء من الصفقة.
 
ويمتلك فيرست سيتيزن حوالي 109 مليار دولار من الأصول وإجمالي ودائع 89.4 مليار دولار.
 
وتسبب إفلاس مصرف "سيليكون فالي بنك" في موجة من الذعر في القطاع المصرفي في الولايات المتحدة مع تداعيات وصلت حتى إلى الأسواق الأوروبية.
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