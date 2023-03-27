احتياطي النقد الأجنبي بالكويت يرتفع إلى 46.6 مليار دولار

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شهد احتياطي النقد الأجنبي للكويت بنهاية شهر فبراير الماضي قفزة كبيرة بنحو 1.2 مليار دينار (ما يعادل 3.9 مليار دولار) ليصل إلى مستوى 14.3 مليار دينار (ما يعادل 46.6 مليار دولار) بارتفاع على أساس شهري بلغت نسبته 9.5 بالمئة، مقارنة بـ 13.1 مليار دينار (ما يعادل 42.7 مليار دولار) بنهاية يناير الماضي.

ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.

وبحسب بنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك الى 14.7 مليار دينار (ما يعادل 47.9 مليار دولار) موزعة بين الاحتياطيات الأجنبية السائلة التي تمثل أغلب الاحتياطيات بقيمة 14.39 مليار دينار، بالإضافة إلى الاحتياطيات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار، واحتياطيات أخرى بمقدار 358.7 مليون دينار.

وتغطي الاحتياطيات السائلة احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا، وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف.

وكانت وكالات التصنيف العالمية توقعت بأن تحقق الكويت فوائض مالية خلال العامين المقبلين، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ما يلغي مخاطر السيولة في السنوات القليلة المقبلة على الأقل، ويساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك المركز المالي الخارجي للبلاد.

ووفقا لبيانات بنك الكويت المركزي، فإن صندوق الاحتياطي العام يبلغ 992.6 مليون دينار، فيما تبلغ قيمة النقد المتداول في البلاد 2.14 مليار دينار، وحسابات الحكومة 2.5 مليار دينار.