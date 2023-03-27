الأنصاري تحدد سعر السهم 1.03 درهم والاكتتاب يتجاوز 22 مرة

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أعلنت مجموعة "الأنصاري للخدمات المالية" عن تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.03 درهم إماراتي للسهم الواحد وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلَن عنه سابقاً، وذلك بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر لطرحها العام الأولي بتاريخ 24 مارس 2023.

وقالت المجموعة في بيان إن الطرح العالمي استقطب طلباً كبيراً من شريحة المستثمرين المحترفين وشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات على حد سواء، حيث تجاوز حجم الطلب الإجمالي على الأسهم 12.7 مليار درهم (حوالي 3.5 مليار دولار) (متضمناً المستثمر الأساسي شركة الصكوك الوطنية). وباستثناء التزام المستثمر الأساسي البالغ 200 مليون درهم، تجاوز مستوى الاكتتاب القيمة المستهدفة لجميع الشرائح مجتمعة بنحو 22 مرة وفقاً للسعر النهائي.

وأوضح البيان أن طرح المستثمرين المحترفين شهد طلبات اكتتاب بقيمة تجاوزت 10.2 مليار درهم إماراتي، بما في ذلك التزام شركة الصكوك الوطنية بقيمة 200 مليون درهم. ومع استثناء التزام المستثمر الأساسي، فاقت طلبات اكتتاب المستثمرين المحترفين المؤهلين حجم الاكتتاب بأكثر من 19 مرة.

وشهد طرح المستثمرين المحترفين طلباً قوياً في أوساط المستثمرين الإقليميين والعالميين على حد سواء مع مشاركة جيدة للمستثمرين من دولة الإمارات والسعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس قوة العلامة التجارية التي بنتها المجموعة على مدار مايقارب ستين سنة في السوق المحلي والإقليمي.

بدوره شهد طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات طلباً كبيراً بقيمة تجاوزت 2.5 مليار درهم مع وصول عدد الطلبات المقدمة من خلال البنوك المستلمة والمنصة الإلكترونية لسوق دبي المالي إلى 15 ألف طلب تقريباً.

واستجابةً للطلب الكبير من جانب المستثمرين الأفراد، مارس المساهم البائع شركة "الأنصاري القابضة ذ.م.م" ("الأنصاري القابضة") حقه بزيادة تخصيص طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات إلى 56.25 مليون سهم تمثل ما نسبته 7.5 بالمئة من إجمالي أسهم الطرح.

وسيتم إدراج سبعمائة وخمسين مليون سهماً تمثل ما نسبته 10 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة للتداول في سوق دبي المالي بتاريخ 6 أبريل 2023.

ووفقاً لسعر الطرح النهائي عند الإدراج، ستبلغ نسبة العوائد من توزيعات الأرباح حوالي 7.8 بالمئة على الأقل، وستبلغ القيمة السوقية للمجموعة 7.73 مليار درهم إماراتي (2.10 مليار دولار ). وبعد انتهاء الطرح العام الأولي، ستواصل “الأنصاري القابضة” الاحتفاظ بملكية 90 بالمئة من رأس المال المصدر للمجموعة.