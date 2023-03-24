هبوط حاد لأسعار النفط بعد افتتاح أسواق أوروبا… ما الأسباب؟

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هبطت أسعار النفط بشكل حاد بعد افتتاح الأسواق الأوروبية، وسط استمرار المخاوف من تخمة محتملة في المعروض بعدما قالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم إن إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي قد تستغرق أعواما مما يضعف توقعات الطلب.

وقالت جرانهولم لأعضاء مجلس النواب الأميركي أمس الخميس إنه سيكون من الصعب الاستفادة من أسعار النفط المنخفضة هذا العام. ودفعت مبيعات بتوجيهات من الرئيس جو بايدن في العام الماضي مخزونات النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 1983.

وأعلن البيت الأبيض في أكتوبر أنه سيعيد شراء النفط لاحتياطي النفط الاستراتيجي عندما تصبح الأسعار في نطاق 67 و72 دولارا للبرميل أو أدنى من ذلك.



وقال ستيفن برينوك المحلل النفطي لدى بي.في.إم “عدم شراء خام احتياطي البترول الاستراتيجي يمثل ضربة كبيرة لتوقعات الطلب على النفط.”

من ناحية أخرى، ما تزال حالة عدم اليقين مسيطرة على القطاع المصرفي في الولايات المتحدة، على الرغم من التأكيد على مزيد من الدعم من السلطات إذا لزم الأمر.

وهوت أسهم البنوك في أوروبا مع تضرر دويتشه بنك ومجموعة يو بي إس بشدة من المخاوف من أن أسوأ المشاكل في القطاع منذ الأزمة المالية لعام 2008 لم يتم احتواؤها بعد.

كما أدى ارتفاع الدولار، والذي ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة مقابل العملات الأخرى يوم الجمعة، إلى حدوث عمليات البيع المكثفة، إذ أن الدولار القوي يجعل النفط الخام أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

تحرك الأسعار

هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.50 دولار ، أو 3.3 بالمئة، إلى 73.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 1100 بتوقيت غرينتش ، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بحوالي 2.47 دولار، 3.5 بالمئة، إلى 67.49 دولار للبرميل.



وكان كلا الخامين القياسيين ، الذي تراجعا حوالي 1 بالمئة يوم الخميس، في طريقهما لإنهاء الأسبوع على ارتفاع طفيف بأقل من 1 بالمئة، بعد أن سجل أكبر انخفاض أسبوعي لهما في أشهر الأسبوع الماضي بسبب اضطراب القطاع المصرفي والمخاوف من ركود محتمل.

وعلى أساس شهري يتجه الخامان نحو تكبد خسائر شهرية بأكثر من 10 بالمئة.

وعلى أساس ربعي، يتجه خام برنت لتكبد خسائر بأكثر من 13 بالمئة، والخام الأميركي بنحو 15 بالمئة، وهو أكبر تراجع في الربع الأول منذ جائحة كورونا في 2020، عندما توقف الطلب العالمي على الطاقة بسبب إغلاقات كورونا.

توجت توقعات الطلب القوية من الصين الانخفاضات، حيث قال جولدمان ساكس إن الطلب على السلع الأساسية يرتفع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مع تجاوز الطلب على النفط 16 مليون برميل يوميًا.

في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن خفض إنتاج روسيا النفطي البالغ 500 ألف برميل يوميا سيكون من مستوى إنتاج 10.2 مليون برميل يوميا في فبراير.

وقال نوفاك إن هذا يعني أن روسيا تستهدف إنتاج 9.7 مليون برميل يوميا بين مارس ويونيو، عندما يكون خفض الإنتاج ساري المفعول. وهذا الخفض أقل بكثير في الإنتاج مما أشارت إليه موسكو سابقا.