living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هبوط حاد لأسعار النفط بعد افتتاح أسواق أوروبا… ما الأسباب؟

24
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هبطت أسعار النفط بشكل حاد بعد افتتاح الأسواق الأوروبية، وسط استمرار المخاوف من تخمة محتملة في المعروض بعدما قالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم إن إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي قد تستغرق أعواما مما يضعف توقعات الطلب.

وقالت جرانهولم لأعضاء مجلس النواب الأميركي أمس الخميس إنه سيكون من الصعب الاستفادة من أسعار النفط المنخفضة هذا العام. ودفعت مبيعات بتوجيهات من الرئيس جو بايدن في العام الماضي مخزونات النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 1983.

وأعلن البيت الأبيض في أكتوبر أنه سيعيد شراء النفط لاحتياطي النفط الاستراتيجي عندما تصبح الأسعار في نطاق 67 و72 دولارا للبرميل أو أدنى من ذلك.


وقال ستيفن برينوك المحلل النفطي لدى بي.في.إم “عدم شراء خام احتياطي البترول الاستراتيجي يمثل ضربة كبيرة لتوقعات الطلب على النفط.”

من ناحية أخرى، ما تزال حالة عدم اليقين مسيطرة على القطاع المصرفي في الولايات المتحدة، على الرغم من التأكيد على مزيد من الدعم من السلطات إذا لزم الأمر.

وهوت أسهم البنوك في أوروبا مع تضرر دويتشه بنك ومجموعة يو بي إس بشدة من المخاوف من أن أسوأ المشاكل في القطاع منذ الأزمة المالية لعام 2008 لم يتم احتواؤها بعد.

كما أدى ارتفاع الدولار، والذي ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة مقابل العملات الأخرى يوم الجمعة، إلى حدوث عمليات البيع المكثفة، إذ أن الدولار القوي يجعل النفط الخام أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

تحرك الأسعار

هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.50 دولار ، أو 3.3 بالمئة، إلى 73.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 1100 بتوقيت غرينتش ، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بحوالي 2.47 دولار، 3.5 بالمئة، إلى 67.49 دولار للبرميل.


وكان كلا الخامين القياسيين ، الذي تراجعا حوالي 1 بالمئة يوم الخميس، في طريقهما لإنهاء الأسبوع على ارتفاع طفيف بأقل من 1 بالمئة، بعد أن سجل أكبر انخفاض أسبوعي لهما في أشهر الأسبوع الماضي بسبب اضطراب القطاع المصرفي والمخاوف من ركود محتمل.

وعلى أساس شهري يتجه الخامان نحو تكبد خسائر شهرية بأكثر من 10 بالمئة.

وعلى أساس ربعي، يتجه خام برنت لتكبد خسائر بأكثر من 13 بالمئة، والخام الأميركي بنحو 15 بالمئة، وهو أكبر تراجع في الربع الأول منذ جائحة كورونا في 2020، عندما توقف الطلب العالمي على الطاقة بسبب إغلاقات كورونا.

توجت توقعات الطلب القوية من الصين الانخفاضات، حيث قال جولدمان ساكس إن الطلب على السلع الأساسية يرتفع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مع تجاوز الطلب على النفط 16 مليون برميل يوميًا.

في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن خفض إنتاج روسيا النفطي البالغ 500 ألف برميل يوميا سيكون من مستوى إنتاج 10.2 مليون برميل يوميا في فبراير.

وقال نوفاك إن هذا يعني أن روسيا تستهدف إنتاج 9.7 مليون برميل يوميا بين مارس ويونيو، عندما يكون خفض الإنتاج ساري المفعول. وهذا الخفض أقل بكثير في الإنتاج مما أشارت إليه موسكو سابقا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   