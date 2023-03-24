انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

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انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن الاقتصاد لم يتأثر بعد باضطراب الأسواق المالية في الآونة الماضية عقب انهيار بنكين إقليمين.

وقالت وزارة العمل الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بواقع ألف طلب إلى 191 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 18 مارس.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 197 ألفا في نفس الأسبوع.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أمس الأربعاء على الرغم من المخاوف المتعلقة بالقطاع المصرفي، في إشارة إلى أنه سيواصل حربه على التضخم.