النفط يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 4 بالمئة

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قلصت أسعار النفط خسائرها المبكرة خلال تداولات الجمعة، مع استمرار المخاوف من تخمة محتملة في المعروض بعدما قالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم إن إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي قد تستغرق أعواما.

وقالت جرانهولم لأعضاء مجلس النواب الأميركي أمس الخميس إنه سيكون من الصعب الاستفادة من أسعار النفط المنخفضة هذا العام. ودفعت مبيعات بتوجيهات من الرئيس جو بايدن في العام الماضي مخزونات النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 1983.

وأعلن البيت الأبيض في أكتوبر أنه سيعيد شراء النفط لاحتياطي النفط الاستراتيجي عندما تصبح الأسعار في نطاق 67 و72 دولارا للبرميل أو أدنى من ذلك.

من ناحية أخرى، ما تزال حالة عدم اليقين مسيطرة على القطاع المصرفي في الولايات المتحدة، على الرغم من التأكيد على مزيد من الدعم من السلطات إذا لزم الأمر.

وقام الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع لاحتواء التضخم الحاد للغاية، على الرغم من أنَّ بعض المستثمرين يراهنون على أنَّ حملته التشددية اقتربت الآن من نهايتها.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0533 بتوقيت غرينتش استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 75.91 دولار للبرميل، وكذا أيضا استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 69.98 دولار للبرميل.

وما زال الخامان في سبيل تسجيل مكاسب أسبوعية تتراوح بين ثلاثة وأربعة بالمئة، ليتعافيان من أكبر انخفاض أسبوعي خلال شهور في الأسبوع الماضي بسبب أزمة القطاع المصرفي ومخاوف من ركود محتمل.

وعلى أساس شهري يتجه الخامان نحو تكبد خسائر شهرية بأكثر من 7 بالمئة.

وعلى أساس ربعي، يتجه الخامان لتكبد خسائر بأكثر من 10 بالمئة وهو أكبر تراجع في الربع الأول منذ جائحة كورونا في 2020، عندما توقف الطلب العالمي على الطاقة بسبب إغلاقات كورونا.