على خطى الفيدرالي.. بنوك خليجية ترفع الفائدة ربع نقطة مئوية

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أعلنت بنوك خليجية عن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتسير على نفس خطى الفيدرالي الأميركي، إذ ترتبط عملات هذه الدول بالدولار الأميركي.

وقرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس – من 4.65 بالمئة إلى 4.90 بالمئة، وذلك اعتباراً من 23 مارس 2023.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وقال البنك المركزي السعودي، الأربعاء، إنه رفع سعر إعادة الشراء (الريبو) وسعر إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5 بالمئة وخمسة بالمئة على التوالي.

كما قرر البنك المركزي البحريني زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع لأسبوع إلى 5.75 بالمئة من 5.5 بالمئة فيما ارتفع سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 5.5 بالمئة من 5.25 بالمئة.

وأضاف المركزي البحريني أن سعر الفائدة على الإيداع لمدة شهر ارتفع إلى 6.5 بالمئة من 6.25 بالمئة.

وفي نفس السياق قال مصرف قطر المركزي إنه رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس اعتبارا من غد الخميس ليصل سعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) إلى 5.25 بالمئة و5.75 بالمئة و5.5 بالمئة على التوالي.