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أسعار النفط تتراجع مع تقييم المستثمرين لتصريحات باول

23
MARCH
2023
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تراجعت أسعار النفط في تعاملات الخميس المبكرة، في أعقاب ثلاث جلسات من المكاسب، بعد أن جدد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) التزامه بكبح جماح التضخم، بما في ذلك احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.
 
وقال باول أمس الأربعاء إن ضغوط القطاع المصرفي قد تؤدي إلى أزمة ائتمان مع تداعيات "واضحة" على الاقتصاد الأميركي الذي يتوقع مسؤولون في البنك المركزي الأميركي تباطؤه أكثر عن المتوقع من قبل هذا العام.
 
وتسببت أزمة البنوك الأميركية في تقلبات لتداول الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل النفط خلال الأسبوع الماضي، مع ترقب المستثمرين لقرار المركزي الأميركي بشأن رفع الفائدة أمس الأربعاء.
 
وكان بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت الأربعاء إن مخزونات الخام ارتفعت 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 17 مارس الجاري. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع المخزونات بنحو 1.6 مليون برميل.
 
وارتفعت مخزونات الخام الأميركية خلال 12 أسبوعا من 13 أسبوعا الماضية، مما أدى إلى زيادة المخزونات إلى أعلى مستوياتها منذ مايو 2021.
 
تحرك الأسعار
 
بحلول الساعة 0540 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 76.05 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 72 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 70.06 دولار للبرميل.
 
وبلغ الخامان أعلى مستوياتهما عند الإغلاق منذ 14 مارس في تسوية أمس الأربعاء.
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