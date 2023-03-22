"طيران الرياض" تعلن إطلاق أولى رحلاتها مطلع 2025

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض أن شركة الطيران السعودية الجديدة تحتاج إلى عامين لإطلاق أول رحلة لها حيث تخطط لمزيد من طلبيات للحصول على الطائرات.

وقال توني دوغلاس في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن شركة الطيران الوطنية السعودية الجديدة ستشغل أولى رحلاتها في أوائل عام 2025.

وكانت شركة طيران الرياض، التي تم الكشف عنها رسمياً الأحد الماضي، قد أعلنت عن اتفاق لشراء 39 طائرة "بوينغ دريملاينر" من الولايات المتحدة الأميركية.

وتُعتبر هذه الخطوة جزءاً من "خطة التنمية في المملكة العربية السعودية" لتحويل البلاد إلى مركز عالمي للطيران.

كما أعلنت شركة الطيران الوطنية عن نيتها شراء ما يصل إلى 121787 طائرة دريملاينر.

وسيكون هذا خامس أكبر طلب تجاري من حيث القيمة في تاريخ Boeing، وسيدعم أيضًا هدف الدولة المتمثل في خدمة 330 مليون مسافر وجذب 100 مليون زيارة بحلول عام 2030.



