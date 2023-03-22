بورصة طوكيو تحقق أكبر مكسب يومي في شهرين

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انضمت أسهم الشركات المالية اليابانية لموجة صعود عالمية الأربعاء ودفعت المؤشر نيكي للارتفاع 1.9 بالمئة محققا أكبر مكاسب خلال شهرين، حتى مع ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق اليوم.

وسجلت أسهم نومورا هولدنجز ودايوا سيكيوريتيز مكاسب بلغت 4.5 بالمئة لكل منهما مع اطمئنان المستثمرين بعد تأكيدات وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأنه ستتم حماية الودائع في البنوك الصغيرة.

وارتفع المؤشر نيكي 1.9 بالمئة مسجلا أكبر زيادة منذ 18 يناير ليغلق عند 27466.61 نقطة.

وزادت أسهم القطاع المالي 2.6 بالمئة مسجلة ثاني أفضل أداء على المؤشر العام بعد قطاع الطاقة الذي ارتفع مؤشره 2.7 بالمئة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.7 بالمئة إلى 1962.93 نقطة.

وكانت الأسواق اليابانية مغلقة أمس الثلاثاء في عطلة رسمية.