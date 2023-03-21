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عاصفة البنوك تواصل الضغط على أسواق النفط.. برنت يهبط 1%

21
MARCH
2023
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تحولت أسعار النفط للانخفاض، في التعاملات المبكرة الثلاثاء، مع مواصلة الاضطرابات التي تعصف بالقطاع المصرفي منذ أكثر من أسبوع تأثيرها على معنويات السوق.
 
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 71 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 73.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0514 بتوقيت غرينتش. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 66.90 دولار للبرميل.
 
وفي الجلسة السابقة، انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو ثلاثة دولارات للبرميل قبل أن يغلقا على ارتفاع.
 
ينتهي عقد الخام الأميركي لشهر أبريل الثلاثاء، ومايو هو العقد الأكثر نشاطا لذلك الخام.
 
وقال مسؤولون من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إنه من غير المرجح أن تراجع المجموعة السقف المفروض على سعر النفط الروسي والبالغ 60 دولارا مثلما هو مخطط.
 
وقال المسؤولون إن المفوضية الأوروبية أبلغت سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مطلع الأسبوع بعدم وجود رغبة ملحة بين المجموعة لإجراء مراجعة فورية.
 
ومن المقرر أن تعقد أوبك+، التي تضم أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم وحلفاء بينهم روسيا، اجتماعاً في الثالث من أبريل .
 
واتفقت المجموعة في أكتوبر على خفض أهداف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً حتى نهاية 2023.
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