مع عودة مخاوف القطاع المصرفي... أونصة الذهب تتخطى الـ 2000 دولار!

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استعادت أسعار الذهب بعض المكاسب اليوم الاثنين ومحت جزءا من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق وسط عودة المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي إلى الواجهة على الرغم من جهود الإنقاذ الذي يبذلها بنك (يو.بي.إس) للاستحواذ على منافسه "كريدي سويس" لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية بشكل أوسع.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.77 %، إلى 2000.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:51 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعه 1%، في وقت سابق من الجلسة. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1%، إلى 1994.10 دولار.



ووافق (يو.بي.إس) أمس الأحد على شراء "كريدي سويس" مقابل 3.23 مليار دولار وتحمل خسائر تصل إلى 5.4 مليار دولار في صفقة مدعومة بضمان سويسري ضخم.

وتأثر بنك كريدي سويس بأزمة آخذة في الاتساع أعقبت انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة، وارتفع الذهب على إثر ذلك بأكثر من 8%، أو 160 دولارا وسط ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.



وزاد الدولار 0.1%، مما يجعل المعدن الأصفر باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.



وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7%، إلى 22.43 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.8%، إلى 968.39 دولار، ونزل البلاديوم 0.5%، إلى 1412.48 دولار.