بلومبرغ: "UBS" وكريدي سويس يعارضان فكرة الاندماج الإجباري

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يرفض بنكي "يو.بي.إس. غروب" و"كريدي سويس" السويسريين فكرة اندماجهما إجباريا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة الخميس.

وقال التقرير إن بنك يو.بي.إس يفضل التركيز على استراتيجيته المتمركزة حول إدارة الثروات ويتردد في تحمل المخاطر المتعلقة ببنك كريدي سويس في وقت يسعى فيه منافسه الأصغر لكسب مزيد من الوقت لإكمال جهود إعادة الهيكلة بعد تلقي الدعم المالي من البنك المركزي السويسري.

وكان بنك جيه.بي مورغان الأميركي قال الأربعاء الماضي إن الاستحواذ على كريدي سويس من قبل بنك آخر، وهو غالبا بنك يو.بي.إس، هو الاحتمال الأكثر ترجيحا للبنك المتعثر.

وسعى بنك كريدي سويس لاستعادة ثقة المستثمرين اليوم باقتراض نحو 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري (المركزي) بعد أن أدى تراجع أسهمه إلى تفاقم المخاوف من أزمة مصرفية عالمية ناجمة عن انهيار اثنين من البنوك الأميركية متوسطة الحجم.

وارتفع سهم البنك بنحو 19 بالمئة في نهاية تعاملات الخميس بعد أن استعاد بعض ثقة المستثمرين اليت اهتزت عقب إعلان البنك الأهلي السعودي وهو أكبر حامل للأسهم في البنك أنه لن يضخ مزيد من السيولة في المصرف السويسري.