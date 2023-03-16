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"غولدمان ساكس" يخفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي بأميركا

16
MARCH
2023
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خفض بنك "غولدمان ساكس"، الأربعاء، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأخير، مشيرا إلى مخاطر محيطة بالإقراض، فيما تقلص البنوك الأصغر حجما محفظة قروضها للحفاظ على السيولة في مواجهة الأزمة البنكية.
 
ويتوقع المحللون في البنك الآن أن يبلغ النمو على أساس سنوي 1.2 بالمئة للربع الأخير في انخفاض 0.3 بالمئة عن التقدير السابق.
 
وتواجه البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة أوقاتا عصيبة منذ إغلاق الجهات التنظيمية لمجموعة "سيليكون فالي" المالية بعد حملة واسعة لسحب الودائع في الأسبوع الماضي.
 
وأجج تسارع الأحداث في بنك "سيليكون فالي"، الذي يقرض الشركات الناشئة، مخاوف من احتمال حدوث حالات سحب ودائع في بنوك أخرى ربما تتسبب في جعل البنوك تسارع في الحصول على تمويلات لتغطية طلبات سحب الودائع.
 
وقال "غولدمان ساكس" إن القلق في بعض البنوك مستمر، على الرغم من اتخاذ الحكومة الاتحادية إجراءات حاسمة لتعزيز المنظومة المالية.
 
وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الثلاثاء نظرتها المستقبلية لحالة قطاع البنوك الأمريكي إلى "سلبية" من "مستقرة".
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