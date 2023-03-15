living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لأول مرة في 32 عاما.. التضخم في الأرجنتين يتخطى 100 بالمئة

15
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
واصل معدل التضخم في الأرجنتين قفزاته، وتخطى حاجز 100 بالمئة الشهر الماضي، للمرة الأولى من أزمة التضخم المرتفع في عام 1991.
 
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء في الأرجنتين، أن مشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 102.5 بالمئة في فبراير مقابل 98.8 بالمئة في يناير.
 
 كما صعد معدل التضخم على أساس شهري إلى 6.6 بالمئة في فبراير مقابل 6 بالمئة في يناير.
 
وإلى جانب التضخم المتفاقم، فإن جفاف المحاصيل أدى إلى تفاقم التوقعات القاتمة بتدهور صادرات السلع الأساسية التي تعزز النشاط الاقتصادي والإيرادات الضريبية واحتياطيات البنك المركزي في البلاد.
 
وكان بنك "جيه بي مورغان"، توقع الشهر الماضي أن يشهد اقتصاد الأرجنتين سيناريو "الهبوط الحاد" العام الجاري، حيث تُعمق موجة جفاف المحاصيل التوقعات بحدوث انكماش أكبر.
 
وبحسب مذكرة من البنك الأميركي، فإنه من المتوقع أن ينكمش ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية بنسبة 1.7 بالمئة في العام الجاري، مقارنة بتوقعات البنك السابقة بتراجع بنسبة 0.5%.
 
وتغذي أزمة ارتفاع التضخم وتراجع النمو مخاوف سقوط الاقتصاد الأرجنتيني فيما يعرف بالركود التضخمي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout