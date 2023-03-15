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اشترت شركة جي42 للذكاء الاصطناعي، ومقرها أبوظبي، حصة في بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار في صفقة تقدر قيمة الشركة عند 220 مليار دولار، بحسب ما نقلته بلومبرغ عن مصادر مطلعة.

وقال التقرير إن جي42 اشترت الحصة من مستثمرين حاليين في الشهور القليلة الماضية من خلال صندوق 42 إكس. وأضاف التقرير أن صندوقا آخر اشترى بعد ذلك بفترة قصيرة حصة أيضا في بايت دانس في صفقة قدرت قيمتها عند 225 مليار دولار.

وينطوي تقدير قيمة الشركة عند 220 مليار دولار على خصم كبير مقارنة بالتقدير البالغ 300 مليار دولار في برنامج لإعادة شراء الأسهم العام الماضي وذلك انخفاضا من تقييمات بين 300 و400 مليار دولار تلقتها الشركة في السوق الثانوية عام 2021.

كانت بلومبرغ قالت في وقت سابق أمس إن تطبيق تيك توك للمقاطع القصيرة المملوك لشركة بايت دانس يدرس الانفصال عن شركته الأم من أجل تهدئة المخاوف الأميركية بشأن مخاطر الأمن القومي إذ تعرض التطبيق لانتقادات متزايدة على مدى سنوات بأن بيانات المستخدمين تقع في نهاية الأمر في يد الحكومة الصينية وهو ما يضر بالمصالح الأمنية الغربية.