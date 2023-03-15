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التضخم السنوي في السعودية يتباطأ إلى 3% خلال فبراير

15
MARCH
2023
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تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية خلال فبراير الماضي إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر مع تراجع حدة زيادة أسعار الغذاء، وبالرغم من استمرار ارتفاع الإيجارات السكنية.
 
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن معدل التضخم في المملكة سجل 3 بالمئة في فبراير، مقابل 3.4 بالمئة في يناير.
 
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات في فبراير الماضي بنحو 3.1 بالمئة على أساس سنوي، وهو أدنى معدل زيادة في نحو 11 شهرا، فيما ارتفعت أسعار إيجارات السكن بنسبة 8.32 بالمئة مواصلة تسارعها للشهر الـ12 على التوالي.
 
وتراجع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.1 بالمئة في فبراير مستفيدا من تراجع مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6 بالمئة مقارنة بشهر يناير.
 
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار النقل بنسبة 2.7 بالمئة في فبراير، متأثرة بزيادة أسعار المركبات 3.2 بالمئة، وكذلك ارتفع قسم التعليم 3.1 بالمئة.
 
وتضغط أسعار إيجارات السكن على معدلات التضخم السنوي في السعودية، حيث ارتفعت في أول شهرين من العام الجاري عن متوسط التضخم في العام الماضي البالغ 2.5 بالمئة.
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