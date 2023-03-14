كيف تحرّكت أميركا؟

• اجتماعات مكثفة بين وزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الاتحادي والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع.

• المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع اتخذت خطوات لحماية كل مودعي بنك "سيليكون فالي".

• نقلت المؤسسة كل أصوله الجوهرية إلى بنك آخر.

• أعلنت تمكين المودعين من الوصول الكامل لأموالهم اعتبارا من الإثنين.

رسائل طمأنة من بايدن

بعث الرئيس الأميركي جو بايدن، برسائل لطمأنة المودعين والمستثمرين، عبر تصريحات جاء فيها:

• النظام المصرفي "آمن"، ويجب الثقة فيه، وسنفعل كل ما هو ضروري للحفاظ عليه.

• سنطلب من الكونغرس تعزيز القواعد المنظمة للقطاع المصرفي.

• دافعو الضرائب لن يتحملوا كلفة تعويض مودعي "إس في بي".

المفاجأة.. كلمة سر الأزمة

بدأت الأزمة بعدما تجاوز بنك "سيليكون فالي"، المؤسس عام 1983 لتمويل الشركات التقنية والناشئة، الحد الأقصى لحجم الإيداعات المستهدفة في استراتيجية لبنك العام الماضي.

تضاعفت ودائع البنك 4 مرات خلال السنوات الأربعة الأخيرة، كما ارتفع حجم القروض من 23 مليار دولار إلى 66 مليار دولار.

هذه الطفرة في الإيداعات، دفعت البنك للاستثمار في سندات الخزانة الأميركية والرهن العقاري بنحو 128 مليار دولار بعوائد ثابتة نسبتها 1.5%.

إلا أنه مع اتجاه الفيدرالي الأميركي لتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة نتيجة حرب أوكرانيا، اتّسع الفارق بين العوائد التي يحصل عليها البنك من السندات وأسعار الفائدة التي يجب دفعها على الإيداعات.

تزامن كل هذا مع كساد واسع في القطاع التقني الذي يتخصص فيه عمل البنك؛ وأخيرا لم ينجح في تحقيق النسبة المستهدفة من الإقراض؛ ما انعكس على العوائد بشكل سلبي.

المفاجأة في الأمر، أن كل هذا حدث، رغم أن البنك في نهاية 2022 صار ذا ملاءة مالية، حيث كان لديه 175 مليار دولار من الودائع و209 مليارات دولار من إجمالي الأصول.