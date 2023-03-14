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أول دولة عربية تتحدث عن ودائعها بعد إفلاس بنك "سيليكون فالي" الأمريكي

14
MARCH
2023
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أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، الاثنين، أن العراق لا يملك ودائع مالية لدى بنك "سيليكون فالي" الذي أعلن إفلاسه الأسبوع الفائت.
 
وقال المستشار مظهر محمد صالح، لوكالة الأنباء العراقية إن ودائع العراق السيادية الدولارية مودعة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
 
وأشار أن "الودائع العراقية مستثمرة بشكل دقيق ضمن محفظة استثمارية محكمة قصيرة الأجل من جانب البنك المركزي العراقي، ووفق أدلة الاستثمار القياسية التي تتجنب المخاطر المختلفة".
 
وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن إفلاس بنك سيليكون فالي ومؤسسة مالية ثانية هي سيغنتشر بنك، ساعيا في الوقت نفسه لطمأنة الأمريكيين بأن ودائعهم في أمان.
 
وفي 10 مارس الجاري أغلقت السلطات في ولاية كاليفورنيا بنك "سيليكون فالي" ويعد ذلك أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية في 2008، وأعلنت السلطات المالية في الولايات المتحدة أمس خطة إنقاذ ستضمن أن يتمكن جميع المودعين في البنك من استرداد أموالهم.
 
ورغم التطمينات إلا أن حالة من الذعر تسود بالأسواق، حيث أدى ذلك إلى تراجع الأسهم الأوروبية، وسط توقعات بانخفاض بورصة "وول ستريت" اليوم أيضا.
روسيا اليوم
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