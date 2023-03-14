الذهب فوق 1900 دولار وسط آمال بتوقف رفع الفائدة بعد أزمة SVB

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ارتفعت أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار وسط توقعات بتباطؤ وتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة بعد انهيار بنكين إقليميين كبيرين بالولايات المتحدة مما زاد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وتجاوز سعر الذهب في المعاملات الفورية مستوى 1913 دولار للأونصة أمس، قبل أن يقلص بعض مكاسبه ويتداول حاليا عند حوالي 1903 دولار للأونصة.

وكانت أسعار الذهب قفزت أكثر من اثنين بالمئة يوم الاثنين مسجلة أعلى مستوياتها منذ الثالث من فبراير عند 1914.58 دولار بالرغم من جهود المسؤولين الأميركيين للحد من تداعيات انهيار بنك سيلكون فالي واستعادة ثقة المستثمرين في النظام المصرفي. وكانت الجهات التنظيمية قد أغلقت بنك سيغنتشر ومقره نيويورك يوم الأحد.

وقبل أزمة انهيار سيلكون فالي كانت توقعات المستثمرين توجهت أكثر ناحية احتمالية رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي هذا الشهر، لكن في ظل المخاوف الحالية بشأن سلامة القطاع المصرفي الأميركي تدفع المستثمرين للاعتقاد بأن المركزي الأميركي ربما يمتنع عن زيادة الفائدة هذه المرة.