حقائق: معظم ودائع أكبر 5 بنوك في أميركا دون تأمين

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سلط انهيار اثنين من البنوك الأميركية الكبرى في غضون أيام الضوء على الميزانيات العمومية للمقرضين الآخرين من ذوي رأس المال المتوسط، مع إسراع عدد قليل منها لتهدئة مخاوف المستثمرين من انتقال العدوى في النظام المالي الأوسع نطاقا.

فيما يلي خمسة مقرضين إقليميين في الولايات المتحدة لديهم أكبر قدر من الودائع غير المؤمن عليها:

فيرست ريبابليك بنك

الودائع غير المؤمن عليها - 119.5 مليار دولار.

نسبة الودائع غير المؤمن عليها من إجمالي الودائع - 68٪.

الخسائر غير المحققة في الأوراق المالية الاستثمارية المتاحة للبيع في 31 ديسمبر - 471 مليون دولار.

أداء الأسهم خلال هذا الشهر حتى تاريخه حتى إقفال يوم الجمعة - انخفاض بنسبة 33.5٪

الأحداث الأخيرة - تأمين أموال إضافية من جيه.بي مورجان تشيس أند كو، والبنك يقول إن لديه أكثر من 70 مليار دولار من رأس المال غير المستخدم.

بنك كوميريكا

الودائع غير المؤمن عليها - 45.5 مليار دولار.

نسبة الودائع غير المؤمن عليها من إجمالي الودائع - 62٪.

الخسائر غير المحققة في الأوراق المالية الاستثمارية المتاحة للبيع في 31 ديسمبر - 3.03 مليار دولار.

أداء الأسهم خلال هذا الشهر حتى تاريخه حتى إقفال يوم الجمعة - انخفاض بنسبة 16.1٪.

بنك ويسترن أليانس

الودائع غير المؤمن عليها - 31.1 مليار دولار.

نسبة الودائع غير المؤمن عليها من إجمالي الودائع - 58٪.

الخسائر غير المحققة في الأوراق المالية الاستثمارية المتاحة للبيع في 31 ديسمبر - 674.9 مليون دولار.

أداء الأسهم خلال هذا الشهر حتى تاريخه حتى إقفال يوم الجمعة - انخفاض بنسبة 16.1٪

الأحداث الأخيرة - إعادة تأكيد توقعات نمو الودائع للعام بأكمله من 13٪ إلى 17٪ بعد الأزمة في بنك سيليكون فالي.

بنك زايونز

الودائع غير المؤمن عليها - 37.6 مليار دولار.

نسبة الودائع غير المؤمن عليها من إجمالي الودائع - 53٪.

الخسائر غير المحققة في الأوراق المالية الاستثمارية المتاحة للبيع في 31 ديسمبر- 1.63 مليار دولار.

أداء الأسهم خلال هذا الشهر حتى تاريخه حتى إقفال يوم الجمعة - انخفاض بنسبة 20.3٪.

بنك سينوفوس

الودائع غير المؤمن عليها - 25.1 مليار دولار

نسبة الودائع غير المؤمن عليها من إجمالي الودائع - 51٪.

الخسائر غير المحققة في الأوراق المالية الاستثمارية المتاحة للبيع حتى 31 ديسمبر - 1.6 مليار دولار أميركي

أداء الأسهم هذا الشهر حتى تاريخه حتى إقفال يوم الجمعة - انخفاض بنسبة 17٪.