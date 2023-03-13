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بنك لندن يتقدم لشراء وحدة "سيلكون فالي" المفلس في بريطانيا

13
MARCH
2023
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ظهر أمس الأحد مشترٍ محتمل للذراع البريطانية لبنك "سيلكون فالي" الأميركي المفلس فيما قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن حكومته تعمل للحد من أي تداعيات تقع على الشركات جراء انهيار البنك.
 
وقال بنك لندن إنه قدم مقترحا رسميا للذراع البريطانية لبنك "سيلكون فالي" وأرسله إلى السلطات ومن بينها وزارة الخزانة وبنك إنجلترا.
 
ويعد الإفلاس المأساوي لمجموعة "سيلكون فالي" المالية، وهي مجموعة تركز على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، يوم الجمعة، أكبر انهيار لبنك في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.
 
وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت أمس الأحد إن الإفلاس قد يكون له أثر ضخم على شركات التكنولوجيا البريطانية نظرا لأهمية بنك سيلكون فالي لبعض العملاء.
 
وقال بنك لندن، وهو بنك مقاصة، إنه يترأس كونسورتيوم من شركات استثمار مباشر لإتمام الصفقة.
 
وقال مصدر مطلع على المحادثات لوكالة رويترز إن بنك "أوك نورث" المملوك لـ"سوفت بنك" يدرس أيضا تقديم عرض لشراء إس.في.بي المملكة المتحدة مؤكدا ما ورد في تقرير سابق لشبكة سكاي نيوز. وأفادت سكاي بأن شركة القابضة (إيه.دي.كيو) في أبوظبي تدرس الأمر أيضا.
 
وقال شخصان مطلعان على المباحثات لوكالة رويترز يوم السبت إن شركة الاستشارات روتشيلد اند كو تستكشف خيارات الشركة التابعة لسيلكون فالي.
 
وقال سوناك إنه يتفهم "قلق عملاء البنك ومخاوفهم" وذلك في تعليقات أدلى بها للصحفيين الذين رافقوه في رحلته الجوية إلى الولايات المتحدة.
 
وعند وصوله إلى سان دييجو، قال سوناك للصحفيين إنه كان يعمل على مدى الأيام السابقة وخلال رحلته من لندن مع وزير ماليته وبنك إنجلترا والجهات التنظيمية على "إيجاد الحل الأمثل".
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