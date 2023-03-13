سهم "أدنوك للغاز" يقفز 20% في بداية أول يوم تداول بالبورصة

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قفز سهم شركة "أدنوك للغاز" بنحو 20 بالمئة مع بداية أول يوم تداول له في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد الإقبال الكبير الذي شهده الاكتتاب العام الأولي.

وارتفع سهم "أدنوك للغاز" التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، في الدقائق الأولى من التداولات إلى أكثر من 2.8 درهم للسهم، مقابل 2.37 درهم سعر الطرح العام الأولي.

كان الاكتتاب الأولي العام لشركة "أدنوك للغاز"، شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين، حتى بعد رفع حجم الاكتتاب من 4 الى 5 بالمئة من أسهم الشركة، في استجابة للطلب القوي.

وبلغ حجم الطرح نحو 2.5 مليار دولار بعد تحديد السعر النهائي للسهم عند 2.37 درهم (0,645 دولار)، كما بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 50 مليار دولار.

ويعتبر الاكتتاب العام لشركة "أدنوك للغاز" الذي تمت تغطيته خمسين مرة أكبر طرح أولي على مستوى العالم حتى الآن خلال عام 2023، وأكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتدير "أدنوك للغاز" 95 بالمئة من إجمالي احتياطيات دولة الإمارات من الغاز الطبيعي التي تُعد سابع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي على مستوى العالم، وتوفر حوالي 60 بالمئة من احتياجات دولة الإمارات من غاز المبيعات، كما تمتلك مجموعة واسعة من العملاء في أكثر من 20 دولة.