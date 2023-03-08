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زيادة قوية.. 1.5 مليار دولار إيرادات قناة السويس في شهرين

8
MARCH
2023
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ارتفعت إيرادات هيئة قناة السويس المصرية لتسجل 1.5 مليار دولار في شهري يناير وفبراير من العام الجاري.
 
وقالت الهيئة العامة لقناة السويس المصرية، الثلاثاء، إن إيراداتها في نفس الفترة قبل عام كانت عند 1.1 مليار دولار، ما يعني أن نسبة زيادة إيرادات القناة لأول شهرين من العام الجاري بلغت 41.6 بالمئة.   
 
وكانت هيئة قناة السويس قد رفعت الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول ومشتقاته، منتصف فبراير الماضي، وهو ما عزته إلى "النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس".
 
وكانت الهيئة فرضت هذه الرسوم الإضافية على ناقلات النفط أو مشتقاته المحملة أو الفارغة بواقع 5 بالمئة من رسوم العبور العادية اعتبارا من أول مارس 2022، بحسب الموقع الإلكتروني لقناة السويس.
 
وبحسب منشور ملاحي على الموقع الإلكتروني، رفعت هيئة قناة السويس الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام المحملة لتصبح 25 بالمئة من رسوم العبور العادية، وعلى ناقلات البترول الخام الفارغة إلى 15 بالمئة اعتبارا من الأول من أبريل.
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