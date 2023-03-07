بعكس التوقعات.. الطلبيات الصناعية الألمانية ترتفع في يناير

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ارتفعت الطلبيات الصناعية الألمانية على نحو غير متوقع في شهر يناير.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، الثلاثاء، إن الطلبيات الصناعية قد سجلت زيادة بنسبة واحد بالمئة خلال الشهر، وفقا لبيانات معدلة موسميا وعلى أساس التقويم.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز انخفاض الطلبيات 0.9 بالمئة في يناير.

وكانت طلبيات المصانع في ألمانيا قد ارتفعت بأكثر من المتوقع في شهر ديسمبر 2022، ليسجل 3.2 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاء آنذاك مطلع شهر فبراير إن الزيادة بأكثر من المتوقع جاءت نتيجة زيادة قوية في الطلبات.

وتراجعت طلبيات المصانع في ألمانيا بنسبة 5.3 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر، وذلك على خلفية انخفاض حاد في الطلب الأجنبي.

وتعتبر طلبيات المصانع واحدة من أهم المؤشرات لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وسجل الاقتصاد الألماني تباطؤا في 2022 لكن أداءه كان أفضل من المتوقع، مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.9 بالمئة على الرغم من الأزمات.

وانكمش الاقتصاد الألماني في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.4 بالمئة، على أساس فصلي، وهو ما يزيد على التقديرات الأولية البالغة -0.2 بالمئة، في إشارة على الأضرار الناجمة عن الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة.