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"أدنوك للحفر" توصي بتوزيعات أرباح بـ683 مليون دولار عن 2022

7
MARCH
2023
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أوصى مجلس إدارة شركة "أدنوك للحفر" بتوزيعات أرباح نهائية عن النصف الثاني لعام 2022 بإجمالي 1.25 مليار درهم (ما يعادل 341.25 مليون دولار)، والتي ستخضع لموافقة المساهمين عبر التصويت يوم 3 أبريل 2023 خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة.
 
وقالت الشركة، في بيان اطلعت عليه اقتصاد سكاي نيوز عربية، إنها قد حققت خلال عامها الأول منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2021، عوائد استثنائية للمساهمين بإجمالي توزيعات أرباح بلغ 2.50 مليار درهم (حوالي 682.5 مليون دولار ) عن عام 2022.
 
واستناداً إلى سياسة الشركة التصاعدية لتوزيعات الأرباح التي تعكس تدفقاتها النقدية القوية من المتوقع أن تعرف توزيعات الأرباح السنوية زيادة بنسبة 5 بالمئة سنوياً، على الأقل، لكل سهم خلال السنوات الأربع المقبلة (2023-2026).
 
وتعليقا على النتائج، قال عبدالرحمن الصيعري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "تستند القيمة الجذابة التي توفرها الشركة إلى النتائج المالية الاستثنائية التي حققتها عام 2022، والتدفقات النقدية المستقرة والمتوقعة، وسياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تؤكد التزام أدنوك للحفر تجاه المساهمين. وستشهد إيرادات الشركة وعائدات المساهمين نمواً متواصلاً بفضل تركيز الشركة المستمر على إضافة حفارات جديدة وتشغيلها ضمن أسطولها وتوسيع نطاق ما تقدمه من خدمات".
 
يذكر أن "أدنوك للحفر" ستعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 3 أبريل 2023، والذي سيتم خلاله دعوة المساهمين إلى الاطلاع على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع 1.25 مليار درهم (341.25 مليون دولار) كأرباح نهائية عن عام 2022 واعتماده إلى جانب أمور أخرى. وسيتم دفع هذه التوزيعات المستحقة وفقاً للوائح هيئة الأوراق المالية والسلع لدولة الإمارات.
 
يُشار إلى أن "أدنوك للحفر" أعلنت مؤخراً عن نتائج مالية استثنائية لعام 2022 فاقت توقعات السوق، وحققت صافي أرباح بلغ 2.95 مليار درهم (802 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 33 بالمئة على أساس سنوي.
 
كما سجلت الإيرادات، مدفوعة بالنمو التشغيلي القوي، ارتفاعاً وصل إلى 9.82 مليار درهم (2.67 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 18 بالمئة على أساس سنوي. كما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفاعاً وصل إلى 4.52 مليار درهم (1.23 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 18 بالمئة.
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