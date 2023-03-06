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الذهب يتراجع بعد بيانات عززت من قوة الدولار

6
MARCH
2023
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تكبدت أسعار الذهب خسائر في التعاملات المبكرة، الاثنين، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار مع صدور مجموعة جديدة من البيانات التي عززت المخاوف من أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ستواصل رفع معدلات الفائدة لاحتواء التضخم.
 
وأظهرت بيانات الجمعة نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بمعدل ثابت في فبراير مع ارتفاع الطلبيات الجديدة والتوظيف إلى أكثر من أعلى مستوياتها في عام واحد مما يشير إلى استمرار الاقتصاد في التوسع في الربع الأول.
 
وقالت ماري دالي رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم السبت إنه إذا استمرت البيانات الخاصة بالتضخم وسوق العمل في الارتفاع أكثر من المتوقع، فمن الضروري رفع أسعار الفائدة والاستمرار في هذا المستوى لفترة أطول مما توقعه صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.
 
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن التضخم الأساسي في منطقة اليورو سيظل مرتفعا على المدى القريب ولذلك فإن زيادة سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي 50 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر أمر مؤكد بشكل متزايد.
 
وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط ضد التضخم إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة لخفض ضغوط الأسعار يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
 
تغير الأسعار
 
انخفض سعر الذهب 0.1 بالمئة إلى 1853.19 دولار للأونصة اعتبارا من الساعة 0037 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ 15 فبراير يوم الجمعة.
 
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1859.60 دولار، بحسب بيانات "رويترز".
 
وارتفع مؤشر الدولار مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.
 
وتراجع سعر الفضة في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.20 دولار للأونصة كما هبط سعر البلاتين 0.7 بالمئة إلى 970.84 دولار وانخفض سعر البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1443.65 دولار.
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