المغرب يصدر سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار

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أصدر المغرب سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار مقسمة على دفعتين بقيمة 1.25 مليار دولار لكل منهما، بحسب ما قالته وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي.

وتم إصدار الشريحة الأولى من السندات، بأجل 5 سنوات وبعائد 6.22 بالمئة، فيما تم إصدار الشريحة الثانية بأجل استحقاق 10 سنوات وبعائد 6.5 بالمئة. وقد حصد الطرح اكتتابات تتجاوز 11 مليار دولار.

وجاء هذا الإصدار بعد أيام قليلة من خروج المغرب من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF) بعد التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، قامت بجولة ترويجية للسندات شملت بوسطن ونيويورك ولندن.

وقالت نادية فتاح العلوي، إن إصدار السندات جزء من استراتيجية تنويع مصادر تمويل الخزينة وفق موازنة 2023.

وأضافت أن "هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في صمود الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة"، وأن "الاستجابة القوية التي قدمها مستثمرون ذوو جودة عالية، رغم تقلبات الأسواق المالية "شهادة حقيقية" على الثقة التي يتمتع بها المغرب".