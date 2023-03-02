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مصر.. أسعار جديدة للوقود ابتداء من هذا التاريخ

2
MARCH
2023
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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، يوم الأربعاء، تغييرا في أسعار البنزين وتثبيت السولار.
 
وأصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، بيانا بشأن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
 
وقال البيان: "في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي".
 
وأضاف البيان الذي نشرته الوزارة على حسابها الرسمي في "فيسبوك": "تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح يوم 2/3/2023 لتصبح كالآتي: 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية".
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