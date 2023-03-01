living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فرنك فرنسي وبعض العقارات.. كيف أسس أغنى رجل في العالم إمبراطوريته؟

1
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
على الرغم من أنه لا يتمتع بشعبية مثل جيف بيزوس أو إيلون ماسك في الولايات المتحدة، فإن "برنارد أرنو"، والذي أصبح في وقت سابق من العام الجاري 2023، أغنى شخص في العالم، لديه القصة الأكثر تميزاً بين أقرانه من أصحاب المليارات.
 
ولد أرنو البالغ من العمر 73 عاماً، في فرنسا، والذي يمتلك حالياً الحصة المسيطرة في مجموعة "لوي فيتون" - أكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم - ولكن كيف استطاع السيطرة عليها مقابل فرنك فرنسي واحد (16 سنت)، وبعض العقارات في الريفيرا الفرنسية، ووحدات سكنية في بالم بيتش، فلوريدا، وفقاً لما ذكرته "ياهوو فاينانس"، واطلعت عليه "العربية.نت".
 
تقدر ثروته الصافية بـ 201.8 مليار دولار، مما يجعله أغنى شخص في العالم، وفقاً لـ "فوربس"، متقدماً على إيلون ماسك وجيف بيزوس، وتخرج أرنو في مدرسة البوليتكنيك في باريس بدرجة في الهندسة قبل أن يبدأ حياته المهنية في شركة البناء التابعة لوالده "فيريت سافينيل".
 
وبعد نحو 5 سنوات من العمل في شركة والده، أقنع الشركة ووالده بتصفية قسم البناء ودخول سوق العقارات - وكسب أرنو 15 مليون دولار من البيع.
 
وتحت اسم "Férinel"، طورت الشركة العائلية في البداية أماكن إقامة مخصصة لقضاء العطلات. وتم تعيينه مديراً للشركة في عام 1974، وعُين الرئيس التنفيذي في عام 1977، وبدأ أرنو في طرح عقارات بنظام "المشاركة بالوقت" أو ما يعرف بـ "Time Sharing"، على ساحل البحر الأبيض المتوسط في جنوب شرقي فرنسا.
 
وبعد فترة وجيزة في ثمانينيات القرن الماضي، انتقل أرنو إلى الولايات المتحدة وبدأ في تطوير شقق سكنية في "بالم بيتش"، بينما قام في الوقت نفسه ببناء فرع أميركي من أعمال عائلته العقارية وسط القوة الاشتراكية في فرنسا.
 
ومع تحول الاشتراكيون الفرنسيون إلى مسار اقتصادي أكثر تحفظاً في عام 1983، دفع "أرنو" للعودة إلى موطنه الأصلي فرنسا.
 
وسمع أرنو أن الحكومة الفرنسية عازمة على اختيار شخص ما لتولي إمبراطورية "Boussac Saint-Frères"، وهي مجموعة منسوجات وتجزئة مفلسة تملك "كريستيان ديور".
 
وبمساعدة شريك إداري يعمل في بنك "Lazard Frères and Co" الفرنسي، دفع "أرنو" مبلغاً رمزياً وهو "واحد فرنك فرنسي" مقابل شراء "Boussac"، والتي تمتلك بدورها شركات أخرى خارج علامة الأزياء الفاخرة.
 
وبعد فترة وجيزة من الاستحواذ على الشركة، قرر "أرنو"، شراء علامات تجارية فاخرة أخرى مثل "سيلين"، و"كريستيان لاكروا".
 
وفي وقت لاحق من عام 1987، عمل مع آلان شوفالييه، الرئيس التنفيذي لشركة "Moët Hennessy"، وهنري راكامير، رئيس "لوي فيتون" لتشكيل علامة LVMH التجارية.
 
وبعد سلسلة من التحركات الجريئة والاستراتيجية في عامي 1988 و1989، أصبح أرنو أكبر مساهم في التحالف وتم تعيينه بالإجماع رئيساً لمجلس الإدارة التنفيذية لشركة "LVMH".
 
اليوم، تمتلك "LVMH"، علامات تجارية فاخرة مثل "Dom Pérignon"، و"Fendi"، و"Louis Vuitton"، و"Christian Dior"، و"Fenty Beauty"، و"Tiffany & Co" والعديد من العلامات التجارية المعروفة التي تزيد قيمتها عن 412.1 مليار دولار.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout