الذهب يواصل الصعود لليوم الثالث مع تراجع الدولار

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واصلت أسعار الذهب صعودها للجلسة الثالثة على التوالي، الأربعاء، مع تراجع الدولار، ومع ذلك تسببت المخاوف من زيادات أسعار الفائدة الأميركية على خلفية التضخم المرتفع على مستوى العالم في كبح المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1831.43 دولار للأونصة بحلول الساعة 0536 بتوقيت غرينتش. كما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1838.90 دولار.

وسجل المعدن النفيس في فبراير أسوأ شهر له منذ يونيو 2021 بعد سلسلة من البيانات الأميركية التي أشارت إلى مرونة الاقتصاد وزيادة عدد الوظائف المتاحة في سوق العمل، مما أثار المخاوف من أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية في متناول المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 21.09 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 955.89 دولار وكذلك ارتفع البلاديوم اثنين بالمئة إلى 1445.03 دولار.